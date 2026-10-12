Alexander Zverev vai terminar ano como líder do ranking mundial de ténis

A derrota de Alcaraz, terceiro do mundo, frente ao belga Zizou Bergs, 39.º, garantiu a Zverev que vai, pela primeira vez, terminar o ano como número um, numa altura em que o ainda líder do ranking, o italiano Jannik Sinner, já anunciou que não joga mais esta temporada, devido a uma lesão no joelho.



Contudo, a subida de Zverev ao primeiro lugar da hierarquia ATP só está garantida nas ATP Finals, torneio que encerra a temporada, embora, dependendo dos resultados nas próximas semanas, o alemão possa ultrapassar Sinner.



Zverev vai tornar-se o 30.º tenista e o segundo alemão – depois de Boris Becker – a chegar ao topo do ranking ATP, que foi criado em 1973, e apenas o 20.º a terminar o ano como número um.



O germânico, de 29 anos, está a ter a melhor temporada da carreira e venceu pela primeira vez um Grand Slam, ao triunfar em Roland Garros e em Wimbledon.