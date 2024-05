Alexandre Amorim bate recorde dos 50 metros bruços

O nadador do Vitória de Guimarães melhorou o anterior máximo que já lhe pertencia desde 5 de abril, quando nadou a distância em 28,10 segundos, no Open de Portugal, disputado em Coimbra.



Alexandre Amorim, a representar a seleção da Associação de Natação do Norte de Portugal (ANNP), venceu ainda os 100 metros bruços, com 01.02,88 minutos, marca que é recorde do Troféu de Gijón.



Coletivamente, a Associação de Natação do Norte de Portugal (ANNP) liderou a competição.