Alexandre Cavalcanti junta-se ao estágio da seleção portuguesa de andebol

O jogador, que representa os franceses do Nantes, esteve ausente nos três primeiros dias de trabalho, em Rio Maior, sob a orientação do selecionador Paulo Pereira, que passou agora a contar com todos os 21 atletas convocados.



Paulo Pereira terá ainda de excluir três jogadores, uma vez que apenas poderá levar 18 para disputar o Campeonato da Europa, para o qual Portugal voltou a apurar-se após 14 anos de ausência, tendo sido sorteado no Grupo D do Euro2020, sediado na cidade norueguesa de Trondheim.



A equipa lusa estreia-se na prova em 10 de janeiro de 2020, frente à França, medalha de bronze no Mundial de 2019, defrontando em 12 a estreante Bósnia e encerrando a participação no grupo D em 14, perante a anfitriã Noruega, finalista vencida no último Campeonato do Mundo.