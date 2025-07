Alexis Guérin vence Troféu Joaquim Agostinho

O luso de 25 anos fugiu ao pelotão e impôs-se no final dos 172,5 quilómetros entre a Lourinhã e Torres Vedras, com os espanhóis Gorka Sorarrain e Sergi Darder, ambos da Caja Rural, a serem segundo e terceiro, respetivamente, encabeçando o grupo perseguidor, que "colou" a Silva.



Guérin chegou no pelotão, com as mesmas 04:03.57 horas do vencedor, e garantiu a vitória na geral do Troféu Joaquim Agostinho.



“Estou muito contente, mas o mais importante é esta ter sido a vitória da melhor equipa de Portugal. Não é fácil ganhar este troféu, havia muitos candidatos”, disse o francês de 33 anos, citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo.



O corredor da Anicolor-Tien21 vestiu a amarela final, com o australiano Sebastian Berwick (Caja Rural) a ser segundo, a 20 segundos, e o colombiano Jesús Peña (APHotels&Resorts-Tavira-Farense) a fechar o pódio.



“O próximo objetivo é que a equipa possa ganhar a Volta a Portugal, sentimo-nos uma família e isso acaba até por ser mais importante do que o ciclismo”, enalteceu Guérin, que até ficou à frente do seu líder, o russo Artem Nych, o campeão da Volta2024 que foi quarto na geral final.



A história diz que quem vence o Troféu Joaquim Agostinho não ganha a Volta a Portugal, mas o francês, que chegou apenas este ano ao pelotão nacional, pode vir a ser a exceção.



Campeão também do Grande Prémio Internacional Beiras e Serra da Estrela, Guérin divide com Nych o protagonismo no calendário nacional nesta temporada, aguardando-se agora nova luta 'fratricida' pela liderança da Anicolor-Tien21 na 86.ª Volta a Portugal, que vai decorrer entre 6 e 17 de agosto.