Alexis Guerin volta a conquistar Grande Prémio Anicolor
O ciclista francês Alexis Guerin (Anicolor-Campicarn) voltou hoje a vencer o Grande Prémio Anicolor, que tinha conquistado em 2025, ao impor-se na terceira e última etapa, na chegada a Águeda, no distrito de Aveiro.
Guerin, de 33 anos, bateu o colombiano Javier Jamaica (Nu Colombia) num sprint a dois após 170,5 quilómetros iniciados em Mortágua, ao cabo de 4:46.14 horas, e arrebatou a vitória na tirada e na classificação geral final.
Jamaica acabou no segundo lugar, a 18 segundos do vencedor, enquanto o anterior líder da geral, o português Tiago Antunes (Efapel), hoje 10.º na tirada, caiu para terceiro, fechando a 1.34 minutos, após um dia em que a montanha fez a diferença no pelotão.
Guerin já tinha vencido, este ano, uma etapa na Volta ao Alentejo, que acabou em segundo e como primeiro na classificação da montanha, e deu hoje nova boa indicação a caminho da Volta a Portugal.
O segundo classificado a Volta em 2025 voltou a vencer o Anicolor, tendo em Portugal vencido já o Grande Prémio Internacional Torres Vedras – Troféu Joaquim Agostinho, o Grande Prémio Beiras e Serra da Estrela e a Clássica Aldeias do Xisto.
Rúben Rodrigues (Feira dos Sofás-Boavista) acabou como melhor jovem, cabendo a Javier Jamaica a classificação da montanha e ao espanhol Xabier Berasategi (Euskaltel-Euskadi) a dos pontos, fechando a Anicolor-Campicarn como melhor equipa.
