"Algarvia". Sprinters têm oportunidade de brilhar

Depois de conquistar a liderança da geral no alto da Fóia, o jovem de 20 anos enfrenta uma jornada teoricamente tranquila nos 183,5 quilómetros da terceira tirada, que começa às 12h00 na Praça Marquês de Pombal.Antes do sprint final, a meta volante de Vila Real de Santo António distribuirá segundos de bonificação ao quilómetro 158,9.Depois de a etapa inaugural ter sido anulada, a terceira tirada será a primeira oportunidade para os homens mais rápidos do pelotão erguerem os braços, com a habitual chegada à Avenida Zeca Afonso, em Tavira, prevista para as 16h40.A 51.ª Volta ao Algarve arrancou na quarta-feira, em Portimão, e acaba no domingo, com um contrarrelógio que termina no alto do Malhão.