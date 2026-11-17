“O Alimenta Esta Corrida 2026 superou todas as metas e angariou mais de dez toneladas de alimentos, que já estão a ser entregue a famílias em situação de vulnerabilidade acompanhadas pelo Centro Paroquial da Póvoa de Santo Adrião e pela Junta de Freguesia das Avenidas Novas”, lê-se em comunicado.A iniciativa da Associação Hélio Fumo, um dos atletas de trail running mais conhecidos em Portugal, reuniu no sábado mais de 1.400 participantes solidários, dos quais mais de mil a correr à volta do Campo Pequeno durante dez horas.“Foi um dia fantástico. O esforço de correr dez horas consecutivas valeu a pena, pois vamos conseguir apoiar ainda mais famílias. Batemos todos os recordes em termos de participação e alimentos angariados neste desafio à volta do Campo Pequeno. É gratificante ver tantas pessoas e famílias a juntarem-se a esta causa e a ajudarem a mudar vidas”, salientou o atleta.O Alimenta Esta Corrida nasceu em 2020, durante a pandemia de covid-19, com o objetivo de apoiar famílias em situação de dificuldade.Na quinta edição, a iniciativa, em que todos são convidados a participar de forma gratuita, devendo apenas trazer alimentos para apoiar famílias em situação de vulnerabilidade, bateu novamente o recorde de angariação de alimentos desde que passou a realizar-se no Campo Pequeno.A organização indica que são já mais de 41 toneladas de alimentos doadas a famílias em situação de vulnerabilidade desde a criação desta corrida.