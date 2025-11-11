Mais Modalidades
Alimenta Esta Corrida junta perto de mil pessoas em Lisboa para fins solidários
O evento “Alimenta Esta Corrida” volta este sábado às ruas de Lisboa, para 10 horas a correr, com Hélio Fumo, a que se juntam perto de mil outros atletas amadores e profissionais, para angariar alimentos para famílias carenciadas.
Hélio Fumo faz regressar ao Campo Pequeno a iniciativa que criou em 2020, então em período de pandemia de covid-19, desta feita para angariar alimentos para serem distribuídas pela Junta de Freguesia das Avenidas Novas e pelo Centro Paroquial da Póvoa de Santo Adrião.
A corrida está aberta a todos, mediante inscrição gratuita e entrega de doação, para quem queira correr ou caminhar, entre as 8:30 e as 18:30, contando já com mais de 900 inscritos.
Entre os participantes, nota para nomes como o campeão olímpico Nelson Évora e o paralímpico Jorge Pina e outras figuras públicas, em nova edição de uma corrida que, desde a criação, já angariou mais de 25 toneladas de bens alimentares não perecíveis.
A prova é organizada pela associação do ultramaratonista, que pugna pela inclusão social pelo desporto, e Fumo considera que a corrida é “simbólica” e serve para “chamar a atenção e mobilizar quem pode ajudar”.
“Esta iniciativa existe para lembrar que há muitas pessoas a viver com muito pouco, todos os dias. (...) Sozinhos somos pouco, mas juntos conseguimos ter impacto na vida de quem precisa. Por isso, deixo um apelo simples: a quem pode ajudar, apareça”, nota, citado em comunicado da organização.
Em 2024, 1.200 pessoas recolheram cerca de quatro toneladas para ajudar famílias carenciadas, na terceira edição de uma corrida que, em 2020, se desdobrou pelo país, conseguindo 18 toneladas de alimentos doados, que chegaram a perto de 12 mil famílias.
