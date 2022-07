Allyson Felix é a mais medalhada dos inscritos para os Mundiais de atletismo

Felix não conseguiu classificar-se nas provas de seleção dos Estados Unidos para as provas individuais, mas foi selecionada para a estafeta mista do seu país nos Mundiais, que começam no dia 15 em Eugene, Oregon (Estados Unidos).



Sete vezes medalhada olímpica de ouro e 12 vezes campeã mundial, vai ter oportunidade de defender o seu título nesta disciplina introduzida no Campeonato do Mundo de 2019 em Doha (Qatar).



Allyson Felix tencionava retirar-se em 2021, mas acabou por prolongar a competição por mais uma época, para se despedir das pistas em Eugene, no que será um dos momentos altos dos campeonatos.



Com 17 medalhas (12 de ouro, três de prata e duas de bronze), ela é a mais galardoada atleta a nível mundial, com uma carreira iniciada em 2005, em Helsínquia, logo com o título mundial de 200 metros.



Voltou a ser campeã em 2007 e 2009, após o que evoluiu para os 400 metros, que ganhou em Pequim2015.



O quadro vitorioso completa-se com sucessos nas estafetas dos Estados Unidos de 4x100, 4x400 e 4x400 mista.