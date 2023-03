Alonso perde terceiro lugar do GP da Arábia Saudita de F1 por penalização

O piloto asturiano, que conquistara o 100.º pódio da carreira, foi inicialmente sancionado com cinco segundos de penalização, por se ter colocado demasiado à esquerda do seu lugar na grelha de partida.



Alonso cumpriu esses cinco segundos "de forma antirregulamentar", aquando da sua paragem nas boxes para mudança de pneus, pois um dos mecânicos tocou no carro antes do tempo permitido.



Desta forma, e após uma reclamação da Mercedes, Alonso viu serem-lhe aplicados mais 10 segundos, que o colocam na quarta posição final.



Desta forma, o britânico George Russell, que tinha cortado a meta a pouco mais de cinco segundos do espanhol, foi promovido ao terceiro lugar.



A vitória sorriu ao mexicano Sergio Pérez (Red Bull), com o neerlandês Max Verstappen (Red Bull) a ser segundo.



Verstappen lidera o campeonato com um ponto de vantagem sobre Pérez.