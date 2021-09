Alpendorada conquista Supertaça de andebol feminino

O troféu regressou este ano depois de em 2020 não se ter disputado, devido à pandemia de covid-19, com o Alpendorada a suceder na lista de vencedores ao Colégio de Gaia, que havia conquistado o troféu em 2019.



As madeirenses, recordistas de vitórias neste troféu, que já conquistaram por 20 vezes, - de forma consecutiva entre 1998 e 2018 -, estiveram na frente do marcador até ao minuto 17, altura em que o Alpendorada assumiu a liderança, aos 8-7, que não largou até final.



Ao intervalo, a vantagem das comandadas de Alexandre Monteiro era já de três golos (13-10).



No segundo tempo, o Alpendorada continuou mais eficaz na hora de finalizar e, aos 37 minutos, a vantagem era já de cinco golos de diferença (12-17).



Perante alguma impaciência das madeirenses, que procuravam ataques rápidos, nem sempre bem finalizados, o Alpendorada soube fazer uma melhor gestão do jogo, e do cronómetro, nunca permitindo uma grande aproximação no marcador por parte das adversárias.



Rita Guimarães, com várias defesas, ajudou a equipa a manter a vantagem, que foi dilatada até aos nove golos de diferença (16-25) e que souberam gerir até final, vencendo por 27-21, triunfo histórico para o clube que pela primeira vez no seu historial inscreveu o nome na lista de vencedores da Supertaça de andebol feminino.



Ana Silva, com quatro golos, e Ana Duas, com três remates certeiros, foram as jogadoras em destaque durante os primeiros 30 minutos na formação de Marco de Canaveses.



Ana Silva, do Alpendorada, com oito golos, foi a melhor marcadora do encontro.



Jogo no Pavilhão Cidade de Viseu, em Viseu.



Madeira SAD – Alpendorada , 21-27.



Ao intervalo: 10-13.



Sob a arbitragem da dupla Flávia Santos e Sara Pinto, as equipas alinharam e marcaram com os seguintes jogadoras:



- Madeira SAD: Suelma Soares, Cristiane Silva (2), Ângela Pessoa (3), Neide Duarte (1), Luana Jesus (3), Sladjana TopiC (1) e Greyce Santos (2). Jogaram ainda, Nadia Nunes, Maria Nunes (3), Mariana Azevedo (1), Júlia Figueira (3), Sofia Ferreira, Catarina Silva, Maria Duarte (3), Francisca Henriques e Mariana Silva.



Treinador: António Florido.



- Alpendorada: Margarida Morais, Ana Silva (8), Sofia Jesus, Rebeca Freitas (1), Josefina Rodrigues, Sara Barbosa (5) e Beatriz Anjos (2). Jogaram ainda, Mariana Ramada (1), Ana Dias (4), Carolina Nunes (2), Alice Ferreira, Beatriz Miranda, Rita Silva, Rita Alves (4), Cristina Vieira e Catarina Reis.



Treinador: Alexandre Monteiro.



Marcha do marcador: 2-1 (05 minutos), 4-3 (10), 5-5 (15), 7-7 (20), 8-10 (25), 10-13 (intervalo), 12-15 (35), 13-18 (40), 15-19 (45), 16-21 (50), 17-25 (55) e 21-27 (resultado final).



Assistência: Cerca de 150 espetadores.