"Alteração de última hora". Rali de Portugal fora do Mundial em 2027



Realizado pela primeira vez em 1967, o Rali de Portugal integrou o WRC desde a sua criação, em 1973.



Ao longo das décadas, afirmou-se como um dos eventos mais reconhecidos da modalidade, tendo sido eleito por cinco vezes como o melhor rali do mundo.



Entre 2002 e 2006 esteve ausente do WRC, regressando em 2007 com uma edição disputada no Algarve. Desde 2009, mantém-se de forma ininterrupta no calendário mundial, sob organização do ACP.

, pode ler-se na nota enviada pelo ACP.O ACP revelou que, apesar de haver datas previstas para a receção do Mundial de Ralis em Portugal no próximo ano,O organismo acrescenta ter já mantido "as primeiras conversas entre o Automóvel Club de Portugal e o promotor do WRC", com o objetivo de avaliar a possibilidade da prova regressar ao Mundial de Ralis em 2028.