Alvaiázere aposta no disc golf para captar turismo internacional

No sábado, o município inaugura o Carrascal Discgolf Course, no Parque Botânico da Mata do Carrascal. É mais um passo do plano desenhado há um ano e meio, contou à agência Lusa o presidente da Câmara de Alvaiázere, João Paulo Guerreiro.“Vimos no disc golf - um dos desportos com mais crescimento a nível mundial - grande potencialidade, até porque é um desporto muito praticado na América do Norte e Europa do Norte. E os jogadores, no período de inverno, acabam por vir para o sul à procura de condições climatéricas para praticarem este desporto”.É esse fluxo de turismo desportivo que o concelho quer atrair, juntando no centro da vila, a partir de sábado, um novo percurso à oferta existente no complexo Valle D’Encanto Disc Golf Park, situado a quatro quilómetros de Alvaiázere.A funcionar há um ano, o projeto privado destina-se a servir desde iniciantes a profissionais de disc golf.Desde que abriu, já lá passaram mais de 500 jogadores de países como Estados Unidos da América, Canadá, Porto Rico, Nova Zelândia, Rússia, Finlândia, Suécia, Noruega ou Dinamarca, onde a modalidade está muito implantada.“Há cerca de ano e meio fomos perceber [numa competição internacional, na Finlândia] as potencialidades, tanto a nível desportivo quer turístico. E percebemos que são imensas”, salientou João Paulo Guerreiro.“O disc golf movimenta umas centenas de milhões de euros anualmente” e a intenção de Alvaiázere é entrar nesse circuito.“Se pudermos ficar com uma pequena fatia disso, seria muito importante para o nosso território”. Com pouco mais de seis mil habitantes no concelho, “tem de se aproveitar estes nichos e estas oportunidades para haver diferenciação”, acrescentou o autarca.O disc golf chegou ali através de dois suecos que praticam a modalidade e que fixaram residência em Alvaiázere. Procuravam um sítio para instalar um campo e falaram com Amaral Carvalho, proprietário do terreno onde hoje está o Valle D’Encanto Disc Golf Park, na localidade da Marzugueira.O primeiro percurso instalado teve tanta aceitação, que hoje existem já quatro em 13 dos 15 hectares da propriedade: três de 18 buracos (ou cestos) e outro com nove. São pensados para jogadores profissionais, amadores, iniciantes e crianças. Em desenvolvimento está um para pessoas com mobilidade reduzida.O projeto prevê um hotel 5 estrelas, cuja construção deve “começar dentro de um ano”, explicou Amaral Carvalho.A combinação entre disc golf e quinta pedagógica permite aos praticantes encontrar “burros bebés, cabritos e outros animais ao longo do campo”. Enquanto se joga, “é possível apanhar nozes, frutas, tangerinas” ou perceber como se retira a cortiça ou apanha a azeitona.“É uma experiencial sensorial completamente diferente” que, sublinhou, visa colocar Alvaiázere e a região como “referência ibérica do disc golf”.As reações dos praticantes à passagem por Alvaiázere levaram o município a criar o Carrascal Discgolf Course.“Vieram um pouco de todo o lado e o ‘feedback’ foi muito positivo. Isso levou-nos a fazer investimento público”, disse João Paulo Guerreiro.O autarca acredita que o disc golf pode ser “uma grande alavanca, quer a nível turístico, quer a nível desportivo”, para o concelho, mas não só.“Temos estudos económicos e sobre o número de praticantes muito interessantes. Vamos tentar andar aqui um passo à frente, quer em Alvaiázere, quer na região do Sicó. Era importante termos mais alguma oferta e era importante que os concelhos da região pudessem perceber isso e criar aqui um ‘cluster’”, concluiu.Coincidindo com a inauguração do percurso, o Valle D’Encanto Disc Golf Park acolhe no fim de semana o campeonato nacional de disc golf, com 42 jogadores.