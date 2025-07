Ana Pinho e Nascimento campeões nos 50 livres

A nadadora olímpica do Sporting de Braga, que já conquistou mais de 150 medalhas, completou a prova em 25,85 segundos, à frente de Ema Conceição (26,12), do Benfica, e Ana Guedes (26,73), do GC Vila Real, para assegurar o seu 154.º "metal".



Além dos 50 metros livres, Ana Pinho Rodrigues vai competir nos 100 livres, nos 50 e 100 bruços e nos 200 estilos.



Também nos 50 metros livres, mas em seniores masculinos, o olímpico Miguel Nascimento, do Benfica, nadou em 23,15 segundos, tendo sido mais rápido do que João Padrela (23,28), da Naval do Funchal, e Diogo Lebre (23,39), do Sport Algés e Dafundo.



Em Coimbra, ao longo de quatro dias, vão competir um total de 705 nadadores (375 masculinos e 330 femininos) nos escalões de juvenis, juniores e seniores, em representação de 96 clubes.