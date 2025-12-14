Ana Pinho Rodrigues bate recorde dos 100 bruços, Diogo Ribeiro dos 50 mariposa

Ana Pinho Rodrigues, do Sporting de Braga, baixou, pela segunda vez em 12 dias, o recorde dos 100 metros bruços para 1.06,41 minutos, enquanto Diogo Ribeiro, do Benfica, melhorou, nas eliminatórias da manhã, o seu registo em 62 centésimos para o fixar em 22,48 segundos.



“Penso que não podia pedir mais e estou super contente com os resultados que tenho conseguido”, disse Diogo Ribeiro, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Natação, numa altura em que já vai com cinco títulos conquistados.



Ana Pinho Rodrigues, que já soma três títulos, congratulou-se com o segundo recorde alcançado nos nacionais, um dia depois dos 50 bruços, tal como aconteceu com Diogo Ribeiro, no caso nos 50 livres.



“No Europeu as coisas já tinham corrido bastante bem, mas senti que havia pormenores a melhorar para esta competição e que poderia fazer um pouco melhor. Foi bastante bom, sinto que ainda tenho alguma margem para melhorar numa próxima competição”, regozijou-se a atleta arsenalista.



Recorde nacional também para a estafeta de 4x50 metros livres femininos, em que a formação do Sporting conseguiu um novo registo em 1.42,92 minutos.



Nos juniores, recorde nacional na categoria para Rui Pereira nos 1.500 livres, que completou a prova em 15.06,43 minutos, batendo o anterior máximo de Filipe Miguel Santo (15.06,77), em 2018.

