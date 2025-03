Ana Pinho Rodrigues bronze em Espanha

Nos 100 bruços, Ana Pinho Rodrigues, recordista de Portugal (1.08,22 minutos, em 2023), foi terceira com 1.09,24, cedendo apenas para as espanholas Nayara Pineda Lopez, 1.08,45 e Jimena Ruiz Sanchez, 1.08,66.



Portugal terminou a sua participação no Open de Espanha, que decorreu durante cinco dias em Sabadell, na Catalunha, onde contou com 11 nadadores, com três medalhas de ouro e subiu ao pódio absoluto por 10 vezes, e duas em sub-20.