Ana Pinho Rodrigues domina 100 metros bruços nos Nacionais de natação

Um dia depois de ter conquistado o 155.ª título nacional da carreira, a nadadora olímpica do Sporting de Braga completou a distância em 1.08,82 minutos - 60 centésimos acima do recorde luso por si detido -, deixando para trás Cláudia Ferreira Borges, do Benfica, com 1.10,15, e Margarida Nunes, do Sporting, com 1.12,56.



Ana Pinho Rodrigues, de 31 anos, é a segunda nadadora com mais títulos nacionais de sempre, com 156 em todos os escalões, atrás dos 207 do recordista Rui Borges, sendo que, na edição vigente dos Nacionais, já tinha triunfado nos 50 livres e nos 50 bruços e foi vice-campeã nos 200 estilos, devendo participar no domingo nas eliminatórias dos 100 livres.



O olímpico Gabriel Lopes, do Louzan Natação, teve um êxito menos folgado nos 50 mariposa, ao concluir em 24,46 segundos, batendo João Costa, do Vitória de Guimarães, por apenas dois centésimos (24,48) e Miguel Nascimento, do Benfica, por três (24,49).



Ana Margarida Guedes triunfou na vertente feminina dos 50 metros mariposa, com 27,63 segundos, tal como Joana Nunes Cardeal nos 800 livres, com 9:01.09 minutos, enquanto Lucas Pereira Bastos ganhou nos 400 estilos, com 4.32,02.



Carlos Daniel Nunes dominou os 100 bruços, com 1.02,87 minutos, sendo que, no escalão júnior dessa distância, Rafael Mimoso bateu o recorde nacional, ao cronometrar 1.02,62.



Vasco Morgado e Anna Fomina venceram os 200 metros livres, com 1.51,88 e 2.02,25 minutos, respetivamente, tendo a nadadora do Sporting contribuído para o triunfo ‘leonino’ na estafeta 4x100 livres, em 3.51,80 - o Benfica impôs-se nos homens, com 3.28,94.



Concluídas 31 das 41 provas do programa, as ‘águias’ seguem no topo dos clubes com mais pódios (21) e títulos (nove) seniores, à frente dos ‘leões’, segundos classificados, com seis ouros em 15 medalhas, e do Algés e Dafundo, terceiro, com quatro em sete.



Os campeonatos nacionais de natação começaram na quinta-feira e terminam no domingo, em Coimbra, distribuindo pelos escalões de juvenis, juniores e seniores 705 nadadores - 375 masculinos e 330 femininos -, em representação de 96 emblemas.



O evento marca o fim da época da natação pura a nível nacional e intercala-se com várias competições internacionais, incluindo os Mundiais, que decorrem entre domingo e 03 de agosto, em Singapura, com a participação de Camila Rebelo, Diana Durães, Diogo Ribeiro e Francisca Martins, para além de Mafalda Rosa, nas águas abertas.