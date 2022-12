Ana Sofia Costa sagra-se campeã mundial de boccia, Portugal segue com três medalhas

Portugal fechou assim as competições individuais com três medalhas, o ouro de Ana Sofia Costa, e a prata de José Abílio Gonçalves juntaram-se ao bronze conseguido por André Ramos, na prova de BC1.



Ana Sofia Costa, que teve como operadora de calha Celina Lourenço, impôs-se na final à australiana Jamiseon Leeson, por 6-2, enquanto José Abílio Gonçalves, apoiado por Paulo Correia, perdeu no jogo decisivo (5-1) com o australiano Daniel Michel, também da Austrália.



Hoje começam as competições coletivas, nas quais Portugal, que levou seis atletas aos Mundiais, está representado com uma equipa BC1/BC2 e um par BC3.



O boccia destina-se a atletas com deficiência motora (paralisia cerebral em cadeira de rodas, ou doenças neuromusculares), podendo ser disputado individualmente, em pares ou por equipas de três elementos, sem divisão por sexos.