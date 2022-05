Anadolu Efes revalida título da Euroliga

Na Stark Arena de Belgrado, um triplo decisivo, que então fez o 58-55, fez pender a contenda para o lado dos turcos, que tiveram no sérvio Micic (23 pontos, dois ressaltos e duas assistências) e no alemão Pleiss (19 pontos, sete ressaltos) os jogadores mais em evidência nesta partida.



Do lado dos ‘merengues’, que procuravam o 11.º título para prolongar o domínio no topo do histórico de vencedores da Euroliga, o cabo-verdiano Walter Tavares foi o principal destaque, com 14 pontos, 11 ressaltos e uma assistência.



A fechar o pódio encimado pelo Anadolu Efes está o FC Barcelona, que em 2021 tinha sido finalista vencido, após os catalães, eliminados pelos madrilenos no início da ‘final four’, baterem o Olympiacos por 84-74.