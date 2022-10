Andebol da Academia São Pedro do Sul e do Madeira SAD avançam na Taça Europeia

Depois de o campeão nacional Benfica e de o Alavarium já estarem apurados para esta fase, a Academia São Pedro do Sul, no seu ano de estreia em competições europeias, afastou as bósnias do HRK Grude, com duas vitórias.



Com ambos os desafios a disputar-se em Lafões, as pupilas de João Florêncio impuseram-se por 35-31, depois de liderarem por 18-11 ao intervalo: o clube português fundado em 2015, tinha vantagem de 11 golos (39-28) do primeiro desafio.



O Madeira SAD levou para Itália uma vantagem de três golos (25-22) sobre o SSV Brixen Sudtirole e hoje foi ainda mais contundente na sua supremacia, ao impor-se por 31-21, com 17-11 ao intervalo.