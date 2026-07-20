Andebol do Benfica contrata guarda-redes islandês





(Com Lusa)

O jovem guardião, de 21 anos, alinhava na equipa islandesa do Fram Reykjavik e vai representar pela primeira vez um clube fora da Islândia, tendo-se manifestado “muito entusiasmado com os próximos anos” em Lisboa e com vontade de “lutar por títulos e vencer competições” no Benfica.“Claro que, quando surge a oportunidade de representar o Benfica, é uma excelente oportunidade. Além disso, acho que é um passo muito importante para mim, por poder jogar numa liga europeia e competir num palco maior do que aquele que tinha na Islândia. Também me identifico muito com a ambição do clube e com aquilo que o Benfica representa”, assinalou Árnason, em declarações à BTV.