Andebol Euro2020. Tiago Rocha um pivô à procura do sucesso

O andebolista, de 34 anos, começou por revelar as duas principais qualidades que um jogador que atua na posição de pivôt precisa de ter: saber jogar de costas para a baliza e abrir espaços para os companheiros rematarem com sucesso e para ele próprio alvejar a baliza do adversário.



Para desempenhar estas duas funções Tiago Rocha reconheceu que é essencial ter peso e força para lutar contra os defesas contrários.



Em declarações ao jornalista Nuno Perlouro o andebolista lembrou que ainda era infantil ainda tentou jogar na 1.ª linha mas depois derivou definitivamente para pivôt.



Sobre o Euro2020 que está prestes a começar o jogador disse que está feliz por jogar esta competição e ajudar o grupo.



A concluir deixou o desejo de poder contribuir, se possível, para Portugal igualar a melhor classificação de sempre o 7.º lugar (na Croácia em 2000) ou superá-la.



Portugal ficou integrado no Grupo D do Euro2020, que se vai disputar na cidade norueguesa de Trondheim, em conjunto com o país anfitrião, a França -- cujas seleções conquistaram as medalhas prata e de bronze no último Mundial, respetivamente -- e a estreante Bósnia-Herzegovina.