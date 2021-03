Andebol. França vence a Croácia e corre para Tóquio2020

Após igualdades até aos 25-25, a França impôs-se com um parcial de 5-1, com golos de Kentin Mahe (2), Ludovic Fabregas e Melvyn Richardson (2), contra apenas um de Ivan Cupic, e concretizou a reviravolta, ‘fechando’ o jogo aos 30-26.Com o triunfo frente à Croácia, numa partida que opôs duas seleções que já conquistaram o título olímpico, a França colou-se a Portugal no topo da tabela classificativa do segundo torneio pré-olímpico, com dois pontos cada.

Na segunda jornada, a realizar sábado e que pode já definir quais as seleções apuradas, Portugal defronta a Croácia (17h30) e a França a Tunísia (20h00). Caso Portugal e França vençam os seus jogos garantem a presença em Tóquio2020.