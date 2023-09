Andebol. Irmãos Costa decisivos na vitória do Sporting frente ao Benfica

Mais entrosado, fruto das poucas alterações em relação à época passada, o Sporting entrou mais forte no encontro e o destaque natural caiu para a dupla de irmãos Francisco e Martim Costa, autores dos seis golos (três cada) que o Sporting possuía aos 14 minutos.



Só para se entender a importância e a preponderância destes andebolistas na equipa, orientada pelo pai, Ricardo Costa, dos 15 golos que os "leões" tinham ao intervalo, 12 eram da autoria deles. Seis de cada.



Por isso, ao Benfica restava colocar gelo no jogo, impedir que o Sporting partisse em contra-ataque e apostou na posse de bola e no ataque organizado para minimizar os danos.



Perante o desequilíbrio, os comandados de Jesus González chegaram mesmo a apostar no 7x6 (sem guarda-redes) nas ações ofensivas permitindo chegar ao intervalo com uma curta desvantagem de três golos.



Os encarnados acabaram por reentrar no jogo numa altura em que o Sporting estava reduzido a seis elementos, fruto do castigo de dois minutos a Salvador Salvador, período em que até o guarda-redes Gustavo Capdeville marcou (16-15).



Contudo, assim que o Sporting voltou a estar com sete jogadores a sina do Benfica estava ditada. Aliás, o golo de Francisco Costa (19-15) praticamente deixou claro que só um milagre retiraria o triunfo aos vice-campeões nacionais.



Nesta segunda parte destaque também para o espetáculo dado pelos guarda-redes das duas equipas. Andre Kristensen (Sporting) e Gustavo Capdeville (Benfica), autores de excelentes defesas, que iam aquecendo um jogo em que o vencedor estava decidido. Salvador Salvador, no último segundo, marcou o 32-26 para o Sporting.