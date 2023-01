Andebol Mundial. Lista de convocados de Portugal

Sob o signo da renovação, bem como de regresso de alguns jogadores, casos de Luís Frade, André Gomes e Pedro Portela, ausentes do Euro2022 por lesão, e Aléxis Borges, o selecionador Paulo Pereira operou sete alterações em relação à prova de há um ano.



Paulo Pereira reforçou a baliza dos "heróis do mar" para o Mundial com o guarda-redes Miguel Espinha Ferreira, que se junta a Gustavo Capdeville e Manuel Gaspar, e entregou as posições de lateral direito a Francisco Costa e Diogo Silva.



O lateral esquerdo Fábio Magalhães, com 170 chamadas à seleção principal coroadas com 337 golos, é o jogador com mais internacionalizações entre os 18 eleitos e o mais concretizador é ponta direito Pedro Portela, com 397 golos em 119 jogos.



Lista dos 18 convocados da seleção portuguesa de andebol, que vai disputar a fase final do Campeonato do Mundo de 2023, na Polónia e Suécia, entre quarta-feira e 29 de janeiro:



41. Gustavo Capdeville (Benfica).



Posição: guarda-redes.



Idade: 25.



Internacionalizações A: 35.



Golos: 0.



12. Manuel Gaspar (HBC Nantes, França).



Posição: guarda-redes.



Idade: 24.



Internacionalizações A: 19.



Golos: 0.



35. Miguel Espinha Ferreira (Rennes, França)



Posição: guarda-redes.



Idade: 29.



Internacionalizações A: 6.



Golos: 1.



23. Diogo Branquinho (FC Porto).



Posição: ponta esquerdo.



Idade: 28.



Internacionalizações A: 78.



Golos: 181.



21. Leonel Fernandes (FC Porto)



Posição: ponta esquerdo.



Idade: 24.



Internacionalizações A: 25.



Golos: 48.



25. António Areia (FC Porto).



Posição: ponta direito.



Idade: 32.



Internacionalizações A: 76.



Golos: 220.



04. Pedro Portela (HBC Nantes, França)



Posição: ponta direito.



Idade: 33.



Internacionalizações A: 119.



Golos: 397.



27. André Gomes (MT Melsungen, Alemanha)



Posição: lateral esquerdo.



Idade: 24.



Internacionalizações A: 49.



Golos: 126.



24. Alexandre Cavalcanti (HBC Nantes, França).



Posição: Lateral esquerdo.



Idade: 26.



Internacionalizações A: 63.



Golos: 84.



88. Fábio Magalhães (FC Porto).



Posição: Lateral esquerdo.



Idade: 34.



Internacionalizações A: 170.



Golos: 337.



79. Martim Costa (Sporting).



Posição: lateral esquerdo / central



Idade: 20



Internacionalizações A: 6.



Golos: 24.



33. Diogo Silva (PAUC Handball, França).



Posição: lateral direito.



Idade: 24.



Internacionalizações A: 13.



Golos: 11.



26. Francisco Costa (Sporting).



Posição: lateral direito.



Idade: 17.



Internacionalizações A: 7.



Golos: 24.



22. Aléxis Borges (Benfica).



Posição: pivô.



Idade: 31.



Internacionalizações A: 52.



Golos: 96.



82. Luís Frade (FC Barcelona, Espanha).



Posição: pivô.



Idade: 24.



Internacionalizações A: 45.



Golos: 64.



8. Victor Iturriza (FC Porto)



Posição: pivô.



Idade: 32.



Internacionalizações A: 34.



Golos: 122.



10. Miguel Martins (Pick Szeged, Hungria).



Posição: central.



Idade: 25.



Internacionalizações A: 79.



Golos: 181.



14. Rui Silva (FC Porto).



Posição: central.



Idade: 29.



Internacionalizações A: 116.



Golos: 200.