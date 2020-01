Andebol. Selecionador francês elogia Portugal e alerta para importância do primeiro jogo

“Temos de estar prontos para esta primeira partida, a entrada em competição é sempre um momento especial. O nosso adversário leva-nos de volta à derrota que sofremos e nos pesou muito internamente. Esta primeira partida é extremamente importante para o resto da competição”, afirmou.



Na fase de qualificação para o Europeu de andebol, Portugal venceu a França, em Guimarães, por 33-27, mas acabou por ser derrotado pelos franceses por 33-24, em Estrasburgo. As duas equipas voltam agora a encontrar-se na primeira partida da fase de grupos do Europeu.



“Eles dominaram-nos em Guimarães devido ao sete para seis e fomos apertados como raramente aconteceu. No regresso a Estrasburgo, revertemos a situação e o sete para seis já foi menos decisivo. Com mais agressividade, conseguimos tirar Portugal da sua zona de confronto”, explicou.



O selecionador francês elogiou a qualidade dos jogadores portugueses e a sua capacidade para encontrar situações favoráveis, considerando que Portugal vai sentir a falta de Gilberto Duarte, que falha a competição devido a lesão.



“Ele é um jogador valioso em todos os setores, vão sentir a sua falta. No entanto, Portugal poderá contar com Rui Silva, Fábio Magalhães, André Gomes, Carlos Martins e o jovem Alexandre Cavalcanti. Portugal é uma equipa sólida, com jogadores como Daymaro Salina e Aléxis Borges”, salientou Didier Dinart.



O jogo entre Portugal e a França está agendado para sexta-feira, pelas 17h15, em Trondheim.



Portugal ficou integrado no Grupo D do Euro2020, que se vai disputar na cidade norueguesa de Trondheim, em conjunto com o país anfitrião, a França – cujas seleções conquistaram as medalhas prata e de bronze no último Mundial, respetivamente – e a estreante Bósnia-Herzegovina.