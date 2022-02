Andebol. Sporting perde na Suíça para a Liga Europeia

A formação verde e branca beneficiou da derrota do AEK em casa do Tatabanya, o que deixa ambas as equipas com quatro pontos, nos dois últimos lugares.O Sporting pode apurar-se para o grupo dos últimos 16 já na próxima semana, se vencer em casa os húngaros do Tatabanya e os gregos do AEK perderem na receção ao líder (e já virtualmente apurado) USAM Nîmes, de França.Em Schaffhausen, a formação lusa, líder na Liga portuguesa, bateu-se de igual para igual até meio da segunda parte, fase em que, finalmente, se formou a superioridade suíça.Ao intervalo, o Sporting vencia por 11-10, depois de ter conseguido recuperar de uma desvantagem de 8-3.Na segunda parte, foi essencial a exibição do guarda-redes croata Kristian Pilipovic, que defendeu os livres de sete metros de Francisco Costa e Francisco Tavares, dando confiança à sua equipa na parte final da partida.

Com seis golos, Martim Costa foi o melhor marcador dos "leões", esta noite na Suíça.