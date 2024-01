Andebol/Europeu: Dinamarca vence República Checa e reparte liderança com Portugal

Os tricampeões mundiais sentiram alguma dificuldade na primeira parte do encontro, que chegou ao intervalo com uma igualdade a 9-9, mas puxaram dos galões de favoritos ao apuramento e ao título no segundo tempo, para se destacarem e fechar com 23-14.



Mikkel Hansen, com cinco golos, Magnus Landin e Simon Pytlick, ambos com quatro, foram os principais concretizadores da seleção dinamarquesa, enquanto na República Checa esse papel pertenceu a Vojtech Patzel, com quatro remates certeiros.



Os jogos do Grupo F prosseguem no sábado, com Portugal a defrontar a República Checa, numa partida que pode garantir aos 'heróis do mar' o apuramento para a ‘main round’ (fase principal), seguido do Dinamarca-Grécia.



A seleção portuguesa, que disputa pela oitava vez um Europeu, a terceira seguida, qualifica-se para a ‘main round’ caso termine o Grupo F num dos dois primeiros lugares.



Na segunda fase, em que se defrontam os dois primeiros dos grupos D e F – o resultado do seu adversário no grupo é contabilizado nesta classificação -, avançam os dois primeiros para as meias-finais e o terceiro para a disputa do quinto lugar.



Portugal, que vai acolher a competição em 2028, juntamente com a Espanha e a Suíça, depois de ter sido o anfitrião da edição inaugural em 1994, tem como melhor resultado o sexto lugar alcançado em 2020. Em 2022 terminou em 19.º.