Andebolista Miguel Martins troca Aalborg por Dinamo Bucareste no final da época

Para o central Miguel Martins, de 27 anos, esta será a terceira experiência no estrangeiro, após representar os húngaros do Pick Szeged (2021 a 2024) e os dinamarqueses do Aalborg (2024/25), depois de oito temporadas no FC Porto (2013 a 2021).



Miguel Martins, afastado do Mundial2025 devido a um caso de doping relativo a 2024, que a contra-análise não confirmou, terá perdido espaço na formação do Aalborg, que se reforçou no mercado de inverno face a um eventual castigo do central.



O Aalborg contratou o central norueguês Sander Sagosen, de 29 anos, do Kolstad, e assegurou também o ingresso, na próxima época, do central alemão Júri Knorr, de 24, do Rhein-Neckar Lowen, pelo que a concorrência ficou ‘apertada’ para Miguel Martins.



Na rede social X, o Dínamo Bucareste destaca os 23 golos marcados pelo central Miguel Martins na presente edição da Liga dos Campeões, pelo Aalborg, e a sua edição mais prolífica na prova, com 52, pelo Pick Szeged, em 2023/24.



O Dínamo Bucareste destaca ainda a experiencia de Miguel Martins com nove temporadas na Liga dos Campeões, as restantes foram ao serviço do FC Porto, clube no qual se estreou como profissional, após a formação no Águas Santas e ADA Maia.



Miguel Martins, que se estreou na seleção portuguesa em 2016, que já representou por 107 vezes, marcando 242 golos, vai reencontrar no Dínamo Bucareste o seu ex-colega no FC Porto e na seleção André Gomes, lateral que está na Roménia há dois anos.