Andebolista Pedro Valdés deixa Sporting e assina por quatro épocas com o FC Porto

"Pedro Valdés, lateral esquerdo que representava o Sporting desde 2017, chega ao Dragão Arena para triunfar sob as ordens de Magnus Andersson e assinou um contrato válido por quatro temporadas, até 2025", referem os 'dragões' no seu sítio oficial na internet.



Valdés chegou a Portugal em 2015/16 para representar o Avanca, clube em que esteve duas temporadas, antes de assinar pelo Sporting, no qual se manteve de 2017 a 2021, conquistando um campeonato nacional na época de estreia.



"O facto de o FC Porto chegar ao nível em que está hoje em dia deve-se muito ao trabalho do Magnus Andersson e do Carlos Martingo. Têm feito um trabalho excecional para que a equipa se mantenha sempre nas melhores posições", disse o jogador, citado pelo clube.



Pedro Valdês chega ao FC Porto num momento em que os 'dragões' são bicampeões nacionais, após as conquistas de 2018/19 e 2020/21, enquanto em 2019/20 as competições foram canceladas e sem campeão, devido à pandemia da covid-19.



A equipa portista venceu também as duas últimas Taças de Portugal, competição que não teve igualmente, pelos mesmos motivos, vencedor em 2019/20.



"Estou entusiasmado e satisfeito por começar esta nova etapa na minha vida. É um clube que tem vindo a crescer no andebol português e europeu e tenho muita vontade de começar", disse ainda o lateral.