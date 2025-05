André José rende lesionado Vasco Costa na seleção de andebol para a Roménia

Vasco Costa, com problemas físicos, deixou a comitiva na segunda-feira e o selecionador Paulo Pereira chamou André José, que regressa à seleção após ter participado na preparação para os Jogos Olímpicos Tóquio2020 (disputados em 2021 devido à Covid-19).



Paulo Pereira lamentou a ausência de Vasco Costa, em véspera de viagem para a Roménia, mas acredita que “o grupo vai estar preparado para ser competitivo e defender o legado dos Heróis do Mar nos próximos desafios com a Roménia e Israel”.



“Para já tem sido ótimo. Não há ninguém com nenhum tipo de falta de motivação, portanto está tudo muito comprometido. É pena termos só três dias para preparar uma equipa nova. A Roménia e Israel mantêm relativamente a mesma convocatória, coisas que já trazem de trás”, disse Paulo Pereira.



O selecionador lamentou o infortúnio da não poder contar com Vasco Costa, o que vai alterar um pouco o plano que estava previsto.



“Vamos ver se não sentimos muito, em termos defensivos, este problema. De qualquer maneira, o André José também vem com outro tipo de funções diferentes do Vasco Costa. Oxalá que possamos ser competitivos nestes dois jogos”, adiantou



André José considerou o regresso à seleção “um sonho tornado realidade” e afirmou-se muito satisfeito por estar de volta.



“Tenho lutado muito para voltar à seleção e é sempre um prazer representar Portugal. Há muitas caras conhecidas, embora seja um grupo bastante diferente do que eu encontrei da última vez”, afirmou André José.



O central destacou que a seleção parte para estes dois últimos compromissos com muitos jogadores jovens, com os quais já trabalhou, e considera que os dois jogos a disputar em Constanta, com a Roménia e Israel, constituirão uma boa oportunidade para crescer.



“Temos muita ambição. É muito bom para nós, jogadores, sentirmos esta responsabilidade, temos todos a ganhar”, acrescentou o central André José, de 24 anos, do ABC de Braga.



O guarda-redes Gustavo Capdeville, um dos mais experientes na comitiva lusa para Constanta e que envergará a braçadeira de capitão nos jogos com a Roménia e Israel, traçou um balanço positivo dos primeiros dias de estágio.



“São muitos atletas jovens e muitos deles estão a integrar pela primeira vez a seleção nacional A e querem afirmar-se como opções muito válidas para esta seleção que tem muita qualidade”, disse.



Capdeville antevê um jogo com alguma ansiedade frente à Roménia, na quinta-feira, dadas as muitas alterações nos convocados, e pelo facto da seleção anfitriã estar ainda envolvida na luta pelo apuramento como um dos melhores terceiros.



“Mas temos que nos focar em nós. Temos um grupo jovem que quer muito mostrar a sua qualidade e tem muita confiança. Temos que fazer as coisas bem, com a garra que estamos habituados a ter na seleção”, considerou o capitão.



Garantida a qualificação para o Euro2026 nos quatro jogos realizados, com três vitórias e um empate frente à Polónia, em Gdansk, a Portugal basta somar um ponto nos encontros que faltam para assegurar a liderança do Grupo 8.



O Euro2026 decorre de 15 de janeiro a 01 de fevereiro do próximo ano, numa organização conjunta entre três países que respiram andebol: Suécia, Dinamarca e Noruega.