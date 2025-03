Andreeva campeã em Indian Wells

Num encontro entre duas tenistas a jogar sob bandeira neutra, a jovem Andreeva, de 17 anos e 11.ª da hierarquia ATP, superou a mais experiente Sabalenka, por 2-6, 6-4 e 6-3, em duas horas e quatro minutos.



Para Mirra Andreeva, este foi o segundo título da categoria WTA 1.000 esta temporada, depois de já ter vencido no Dubai em fevereiro, tendo apenas conquistado mais um troféu na carreira, em Iasi (Roménia), em 2024, ano em que também perdeu a final de Ningbo, na China.



A russa tornou-se a terceira mais nova a vencer o importante torneio californiano, apenas superada pela suíça Martina Hingis (1998) e pela norte-americana Serena Williams (1999).



Nas meias-finais, Andreeva já tinha afastado a polaca Iga Swiatek, número dois mundial, conseguindo mais um registo impressionante, uma vez que nos últimos 40 anos, apenas outras duas tenistas venceram as duas primeiras do ranking num mesmo torneio.