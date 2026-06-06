Andreeva conquista Roland Garros





(Com Lusa)





Com apenas 19 anos e um mês, a oitava jogadora mundial tornou-se na mais jovem vencedora na terra batida parisiense desde Monica Seles em 1992, após ter derrotado a 114.ª classificada da hierarquia WTA, com os parciais de 6-3 e 6-2, em uma hora e 22 minutos.Ao bater Chwalinska, que procurava tornar-se na primeira ‘qualifier’ a sagrar-se campeã do segundo ‘major’ da época, Mirra Andreeva soma o seu primeiro título do Grand Slam e sucede no palmarés do torneio francês à norte-americana Coco Gauff.