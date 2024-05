Andrey Rublev afasta Carlos Alcaraz em Madrid impedindo-o de fazer o "tri"

Frente ao oitavo atleta do ranking mundial, Alcaraz, terceiro da mesma hierarquia, começou por se impor por 6-4, contudo o seu opositor reagiu e venceu os dois sets seguintes, por 6-3 e 6-2.



Alcaraz, de 20 anos, e que ganhou as duas últimas edições da competição, vinha de 14 triunfos consecutivos no torneio que se disputa na Caja Mágica, onde acabou de averbar a quinta derrota da época.



Rublev, que aos 26 anos nunca tinha atingido as meias-finais da competição, vai defrontar agora o vencedor entre o desafio que vai opor o norte-americano Taylor Fritz, 13.º ATP, ao argentino Francisco Cerúndolo, 22.º.