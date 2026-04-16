Andrey Rublev confirmado no Estoril Open





(Com Lusa)

Rublev, 15.º do ranking mundial, junta-se ao norueguês Casper Ruud, 12.º, como os dois tenistas do top-20 confirmados no Clube de Ténis do Estoril, para um torneio no qual vão estar igualmente o francês Alejandro Davidovich Fokina (23.º) e o português Nuno Borges (52.º), além do suíço Stan Wawrinka (107.º), antigo número três mundial.“Estou contente por partilhar a notícia de que estarei de volta ao Estoril Open. Vai ser a minha primeira vez há algum tempo [em Portugal], por isso, mal posso esperar, estou muito entusiasmado”, disse Rublev, num vídeo partilhado nas redes sociais do torneio.O antigo número cinco mundial, vencedor de 17 torneios ATP, regressa ao Estoril Open nove anos depois de não ter passado o ‘qualifying’, na altura com 19 anos e ainda fora do top-100.O Estoril Open regressa este ano ao calendário do circuito principal, depois de ter sido um challenger em 2025, apresentando igualmente novas datas, de 18 a 26 de julho.