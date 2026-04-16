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Andrey Rublev confirmado no Estoril Open
O russo Andrey Rublev vai disputar o Estoril Open e torna-se o segundo tenista do top-20 confirmado na edição 2026, anunciou hoje a organização do único torneio do circuito ATP que se disputa em Portugal.
Rublev, 15.º do ranking mundial, junta-se ao norueguês Casper Ruud, 12.º, como os dois tenistas do top-20 confirmados no Clube de Ténis do Estoril, para um torneio no qual vão estar igualmente o francês Alejandro Davidovich Fokina (23.º) e o português Nuno Borges (52.º), além do suíço Stan Wawrinka (107.º), antigo número três mundial.
“Estou contente por partilhar a notícia de que estarei de volta ao Estoril Open. Vai ser a minha primeira vez há algum tempo [em Portugal], por isso, mal posso esperar, estou muito entusiasmado”, disse Rublev, num vídeo partilhado nas redes sociais do torneio.
O antigo número cinco mundial, vencedor de 17 torneios ATP, regressa ao Estoril Open nove anos depois de não ter passado o ‘qualifying’, na altura com 19 anos e ainda fora do top-100.
O Estoril Open regressa este ano ao calendário do circuito principal, depois de ter sido um challenger em 2025, apresentando igualmente novas datas, de 18 a 26 de julho.
“Estou contente por partilhar a notícia de que estarei de volta ao Estoril Open. Vai ser a minha primeira vez há algum tempo [em Portugal], por isso, mal posso esperar, estou muito entusiasmado”, disse Rublev, num vídeo partilhado nas redes sociais do torneio.
O antigo número cinco mundial, vencedor de 17 torneios ATP, regressa ao Estoril Open nove anos depois de não ter passado o ‘qualifying’, na altura com 19 anos e ainda fora do top-100.
O Estoril Open regressa este ano ao calendário do circuito principal, depois de ter sido um challenger em 2025, apresentando igualmente novas datas, de 18 a 26 de julho.
(Com Lusa)