Andrey Rublev eliminado nos quartos de final por Van Assche

Vindo do triunfo no torneio de Bastad, na Suécia, Andrey Rublev (14.º do ranking mundial), foi afastado por Luca Van Assche (78.º), por 3-6, 6-3 e 6-4, em duas horas e 16 minutos, garantindo a presença de um francês na final.

Pela primeira vez nas meias-finais de um torneio ATP, o tenista francês vai defrontar o compatriota Hugo Gaston (109.º), que afastou o `wild card` português Tiago Torres (427.º), por 6-3 e 6-4.