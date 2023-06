Anett Kontaveit abandona ténis aos 27 anos devido a lesão nas costas

A jogadora, que conquistou um total de seis títulos WTA, recorreu às redes sociais para dar conta da decisão de colocar um ponto final na carreira.



“Hoje venho anunciar que vou terminar a minha carreira como atleta de competição. Depois de muitas idas ao médico e consultas com a minha equipa médica, disseram-me que tenho uma degeneração no disco lombar das minhas costas. Assim é impossível continuar ao mais alto nível num circuito tão competitivo”, lamentou Kontaveit, na rede social Instagram.



A atual 79.ª colocada do ranking WTA afirmou ainda estar “muito grata” à modalidade, que lhe possibilitou “levar a bandeira da Estónia para os courts”, mas, agora, está “pronta para novos desafios”.



O último torneio da carreira será em Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada, no All England Club, que arranca em 03 de julho.