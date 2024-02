Angélica André 10.ª nos 5 km em águas abertas

Quatro dias depois de ter conseguido a medalha de bronze e a qualificação para os Jogos Olímpicos Paris2024 nos 10 quilómetros, a nadadora do FC Porto terminou em 10.º a disciplina mais curta, que não é uma prova olímpica.



Angélica André gastou 57.54,10 minutos para cumprir a distância, a 20,20 segundos da neerlandesa Sharon van Rouwendaal, que venceu em 57.33,90, repetindo o triunfo dos 10 quilómetros.



A australiana Chelsea Gubecka foi segunda, a 1,10 segundos de Rouwendaal, com a brasileira Ana Marcela Cunha a conquistar o bronze, a 2,90.



Na prova masculina, Tiago Campos foi 17.º, com um tempo de 53.19,40 minutos, com Diogo Cardoso a terminar em 32.º, em 54.13,30.



O francês Logan Fontaine sagrou-se campeão mundial, em 51.29,30 minutos, à frente do compatriota Marc-Antoine Olivier (51.29,60) e do italliano Domenico Acerenza (51.30,00), segundo e terceiro, respetivamente.