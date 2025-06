Angélica André e Hugo Ribeiro campeões dos 5km em águas abertas

Na prova feminina, Angélica André, do FC Porto, impôs com clareza, depois de vencer em 57.55,2 minutos, deixando os restantes lugares do pódio para duas nadadoras do Condeixa, que chegaram a mais de quatro minutos.



Helena Rodrigues foi segunda, em 1:02.02,3 horas, com Joana Cardeal a garantir o terceiro lugar, em 1:02.06,8.



No setor masculino, Hugo Ribeiro concluiu a prova em 55.44,9 minutos, à frente de Gustavo Marques (Condeixa), que foi segundo em 56.59,8, e de Filipe Cardoso (CAPGE- Associação de Pais Amigos Crianças Gafanha da Encarnação), terceiro, em 57.04,1.