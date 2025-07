Angelina Voloshchuk nos "quartos" do Porto Open

A número três nacional e 836 do ranking WTA conseguiu recuperar de uma desvantagem de 4-1 no set inaugural para vencer o encontro em duas partidas, com os parciais de 6-4 e 6-3, garantindo assim a estreia nos quartos de final de um torneio 125 do WTA.



Depois da primeira vitória registada frente à britânica Heather Watson (141.ª WTA e antiga "top 40"), Angelina Voloshchuk, de 18 anos, contrariou o favoritismo da norte-americana e apurou-se pela quarta vez na carreira para o lote de oito finalistas de um torneio internacional.



Ultrapassada Inoue, a tenista portuguesa vai agora defrontar a tailandesa Lanlana Tararudee (187.ª WTA) na próxima ronda do torneio, organizado pela Associação de Ténis do Porto e que assinala o regresso de torneios WTA à 'invicta' pela primeira vez desde 2002.