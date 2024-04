Angola perde Taça das Nações Africanas de futsal

Apesar da derrota, Marcos Antunes guiou Angola a um inédito segundo lugar da competição africana, sendo a sua melhor participação de sempre, após o terceiro lugar alcançado em 2020.Com o título de vice-campeão africano, Angola garantiu a presença na 10.ª edição do Campeonato do Mundo de futsal, que se vai disputar de 14 de setembro a 6 de outubro, no Uzbequistão, após a quarta participação na competição africana.No final do jogo, o selecionador lamentou a falha da conquista do título.", defendeu.Marco Antunes rendeu-se, por outro lado, às qualidades defensivas e ofensivas evidenciadas pelos marroquinos." disse.A Líbia conquistou a terceira posição, e também garantiu o apuramento para o Campeonato do Mundo, após triunfo, nos penáltis, sobre o Egito, por 4-1, fruto da igualdade a uma bola no tempo regulamentar.