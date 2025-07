Anisimova bate líder mundial e discute título de Wimbledon

Pela primeira vez nas meias-finais de um ‘major’, Anisimova, 12.ª do mundo, bateu Sabalenka, que tinha estado nas últimas três finais de torneios do Grand Slam, por 6-4, 4-6 e 6-4, em duas horas e 37 minutos.



Na final do ‘major’ londrino de relva, a norte-americana, de 23 anos, vai defrontar a polaca Iga Swiatek, quarta do mundo, ou a suíça Belinda Bencic, 35.ª.