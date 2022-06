Anita Alvarez considera "lindas" as imagens do resgate

”, disse, ao jornal El Pais, a nadadora norte-americana, que na quarta-feira, nos Mundiais de Budapeste, desmaiou no final do seu exercício a solo de natação artística e foi resgatada do fundo da piscina pela sua treinadora Andrea Fuentes.Anita Alvarez, de 25 anos, referiu que depois do primeiro impacto, viu as fotografias pela agência France-Presse de outra forma: “".”, disse.A treinadora foi a primeira a chegar à inanimada nadadora, para a perplexidade inicial dos salva-vidas, que finalmente ajudaram a treinadora espanhola a tirar Anita Álvarez da água. A rápida intervenção de Fuentes impediu que o incidente fosse algo mais do que um susto.O papel de Andrea Fuentes, que lidera a equipa de natação artística norte-americana desde 2018, não terminou na água, já que a espanhola contribuiu ativamente para que a sua aluna recuperasse a consciência assim que saiu da piscina.Depois deste incidente, a Federação Internacional de Natação (FINA) anunciou, na quinta-feira, que irá rever os regulamentos atuais que impedem a intervenção de salva-vidas sem um sinal do árbitro.De acordo com o regulamento do ornganismo, os salva-vidas só podem saltar para a piscina depois de receber um sinal do corpo de árbitros, para evitar interrupções dos programas de competição em caso de possível mal-entendido.