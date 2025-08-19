Anthony da Silva está fora do Eurobasket

O base do Évreux ficou lesionado no joelho direito durante o encontro com a Espanha B, o segundo jogo de preparação de Portugal.





Anthony da Silva não recuperou a tempo de marcar presença na fase final do Eurobasket que arranca dia 27 contra a Chéquia.







Em Sines, Portugal vai cumprir o último encontro de preparação, na quinta-feira às 18h00 frente ao Sporting.



No Eurobasket2025, a formação das 'quinas' vai defrontar a Sérvia, a coanfitriã Letónia, a República Checa, a Turquia e a Estónia no Grupo A, em Riga.





A fase final do Europeu de 2025, que será a 42.ª edição do evento, realiza-se na Letónia, Chipre, Finlândia e Polónia, entre 27 de agosto e 14 de setembro.

