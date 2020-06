Antiga lenda do motociclismo Carlo Ubbiali morre aos 90 anos

Apesar de nunca ter alcançado a classe rainha da modalidade, Ubbiali notabilizou-se no motociclismo na década de 50, com as conquistas de seis títulos de 125cc, em 1951, 1955, 1956, 1958, 1959 e 1960, e três de 250cc, em 1956, 1959 e 1960.



Dos nove títulos mundiais, apenas o primeiro, em 1951, foi conquistado ao serviço da marca italiana Mondial, com os restantes oito a erguer ao volante da MV Augusta.



À data de hoje, Ubbiali, a par do britânico Mike Hailwood e do compatriota Valentino Rossi, é o terceiro piloto com mais títulos mundiais conquistados na história do motociclismo, só atrás do espanhol Angel Nieto (13) e do também italiano Giacomo Agostini (15 títulos).



Ubbiali, natural de Bérgamo, região do norte de Itália, era conhecido por ter uma condução disciplinada, segura e por nunca ter saído ferido com gravidade de nenhuma corrida. Aposentou-se em 1960, com apenas 31 anos.