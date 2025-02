Antiga número um mundial Simona Halep retira-se do ténis

Vencedora de dois títulos do Grand Slam -- Roland Garros, em 2018, e Wimbledon, no ano seguinte -, Halep despediu-se hoje da modalidade, diante do seu público, depois de ser derrotada pela italiana Lucia Bronzetti, por duplo 6-1.



A romena voltou aos courts em março do ano passado, após cumprir uma sanção por doping, mas viu o seu regresso afetado por lesões, tendo disputado apenas seis encontros desde então, incluindo o de hoje, que foi o seu primeiro em 2025.



Inicialmente suspensa por quatro anos, devido a duas infrações antidoping, Halep viu o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) reduzir a sua 'pena' para nove meses, por considerar que o positivo por roxadustat no Open dos Estados Unidos de 2022 provinha de um "suplemento contaminado", e que as posteriores anomalias no seu passaporte biológico poderiam estar ligadas a uma "operação cirúrgica".



O roxadustat é usado para o tratamento da anemia, mas está na lista de substâncias proibidas da Agência Mundial Antidopagem por ser considerado um agente dopante sanguíneo, que aumenta a hemoglobina e a produção de glóbulos vermelhos.



Antiga número um mundial, a romena, que é atualmente 870.ª classificada da hierarquia WTA e que recebeu um convite da organização para jogar em Cluj-Napoca, despede-se com 24 títulos de singulares no currículo e com 64 semanas como líder do ranking.



"Sou uma pessoa realista. Sei o trabalho que é necessário para alcançar bons resultados. O meu corpo e a minha mente não me permitem dar mais. Estou satisfeita com a minha carreira, pelo que é mais fácil parar", assumiu.