Antigo ciclista luxemburguês Andy Schleck vai ser diretor-geral adjunto da Lidl-Trek

Praticamente 11 anos depois de ter terminado a carreira, Schleck, de 40, vai “comandar as ambições da equipa nas Grandes Voltas, numa mentoria aos corredores tendo em vista a classificação geral e o desenvolvimento estratégico alargado”, detalhou a Lidl-Trek, em comunicado.



A formação germânica conta para a próxima época com o espanhol Juan Ayuso, de 23 anos, um dos corredores mais promissores da sua geração, tendo já vencido a Volta ao País Basco e o Tirreno-Adriatico, além do terceiro lugar na Volta a Espanha em 2022.



Schleck ‘herdou’ o título do Tour de 2010 após a desclassificação de Alberto Contador, dois anos depois, devido a um controlo antidoping positivo do espanhol.



No ano anterior, o luxemburguês tinha vencido o ‘monumento’ Liège-Bastogne-Liège e ficado atrás de Contador no Tour, no segundo lugar, tal como em 2011, então atrás de Cadel Evans, tendo ainda sido segundo no Giro de 2007, quando foi batido por Danilo Di Luca.



Com o seu irmão Frank, terceiro no Tour de 2011, criou, nesse ano, a equipa Leopard-Trek, que se tornou em 2023 Lidl-Trek, estrutura na qual é responsável pela equipa feminina.



Desde a sua retirada, Andy Schleck abriu lojas de bicicletas e manteve-se próximo do ciclismo profissional, ao dirigir uma equipa de juniores feminina e também ao presidir à Volta ao Luxemburgo.

