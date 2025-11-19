Antigo futebolista amador da Trofa cria jogo de tabuleiro sobre futebol

Tiago Santos contou à Lusa que aplicou nos três tabuleiros do jogo "A jornada" a experiência dos seus tempos de futebolista, a que se seguiu a licenciatura na área de educação física e desporto e um curso superior de alto rendimento, que o fez, como preparador físico, subir ao futebol semiprofissional.



A isso juntou "algumas experiências com pessoas do mundo do futebol", que lhe permitiram "estar à vontade com o tema" e uma modalidade que o "apaixona".



"É um mercado que queremos explorar, porque não há muitos jogos de tabuleiro sobre futebol e, como queremos privilegiar a família, o tempo em família, o futebol tem muito disso", continuou Tiago Santos que, com Vera Cardoso, criou o jogo.



Fisicamente, explicou, o jogo desenvolve-se em três tabuleiros, num formato oval, composto pelas etapas que cada um terá de cumprir para atingir o estatuto de lenda do futebol.



"O nosso jogo baseia-se no percurso de um futebolista, desde o contrato de formação até se tornar uma lenda, só o conseguindo se completar as oito voltas ao tabuleiro, que correspondem às oito fases da vida de um jogador de futebol: estreia profissional, jovem promessa, ano da afirmação, ídolo internacional, pico de carreira, líder do balneário, lenda e ano de despedida", explicou.



Recorrendo a um dado e aos pontos que determinam a velocidade do avanço, os jogadores passarão por "momentos de treino, casas de treino, em que têm de ganhar habilidades, como velocidade, força, visão de jogo, para depois, em duelos com os outros jogadores da mesa, tentar evoluir".



O jogo prevê um máximo de seis jogadores.