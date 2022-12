Antigo jogador da NBA Paul Silas morreu hoje aos 79 anos

Em 1974 e 1976, Paul Silas venceu o campeonato da NBA ao serviço dos Boston Celtics, e, em 1979, voltou a sagrar-se campeão, desta feita com os Seattle SuperSonics.



Com 2,01 metros, Paul Silas foi um dos melhores defesas da NBA, com 12.357 desarmes de lançamento ao longo da carreira, que o colocam como o 21.º melhor bloqueador da Liga norte-americana.



Paul Silas foi ainda nomeado duas vezes (1972 e 1975) para o jogo All-Star, terminando a sua longa carreira (16 anos) de atleta com quase um duplo-duplo (9,4 pontos e 9,9 bloqueios por jogo) nas estatísticas.



Após terminar a carreira de jogador, Silas passou quase 30 anos no banco como treinador ou assistente, principalmente pelos Charlotte Hornets, que levou às semifinais da Conferência Este duas vezes (2001 e 2002).



Treinador do Cleveland Cavaliers de 2003 a 2005, Silas, nascido em Prescott, no Arkansas, ficou também famoso por ter sido o primeiro técnico da 'estrela' LeBron James na NBA.