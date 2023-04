António Laureano ataca ondas gigantes da Nazaré

", disse à Lusa o "big rider" português, de 21 anos.Depois de uma primeira temporada recheada de momentos de tirar o fôlego, a segunda temporada da série conta com a participação de grandes nomes do circuito de ondas gigantes da Liga Mundial de Surf (WSL), como é o caso dos havaianos Garret McNamara e Kai Lenny, do brasileiro Lucas Chumbo, dos portugueses '"Tony" Laureano e Nic Von Rupp e da francesa Justine Dupont, entre outros, que desafiam os limites do surf na Praia do Norte.", sublinhou o atleta, que também marcou presença no lançamento da nova temporada em Lisboa, no início de abril.Sobre o poder das ondas da Nazaré, "Tony" Laureano destacou que se trata da "", recomendando que todos os que tenham a possibilidade se desloquem "pelo menos uma vez na vida" para assistir ao vivo ao surf nas maiores ondas do mundo.", afirmou.Laureano apanhou uma "bomba" com mais de 20 metros, em 2020, tendo ficado sob o radar do mundo das ondas gigantes, e admitiu que tem como objetivo bater um dia o recorde mundial que pertence ao alemão Sebastian Steudtner, cuja marca oficial de 26,21 metros foi alcançada no "Canhão da Nazaré" em outubro de 2021.", referiu.Dirigida e produzida por Chris Smith e Joe Lewis, a série "A Grande Onda da Nazaré" venceu um Emmy na categoria de Melhor Cinematografia para um Programa de Não-Ficção na 74.ª cerimónia dos Primetime Creative Arts Emmy Awards, que aconteceu em setembro do ano passado em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos.